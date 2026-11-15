Компьютерные модели указывают, что магнитные поля Урана и Нептуна могут менять наклон на десятки градусов в течение нескольких десятилетий. Исследователи связывают необычную форму и значительный наклон этих полей с изменением электропроводности вещества в глубоких недрах ледяных гигантов, сообщает ScienceDaily.

Результаты работы, опубликованной в журнале Communications Physics, получила группа ученых из Техасского университета в Остине в сотрудничестве с коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Имперского колледжа Лондона и Нортумбрийского университета.

Электропроводность в недрах планет

Магнитное поле планеты создает динамо-процесс: движение электропроводной жидкости в недрах генерирует магнитные силы. На Земле этот процесс происходит в жидком внешнем ядре, а магнитная ось отклонена от оси вращения примерно на 11 градусов.

Напротив, магнитный диполь Урана наклонен на 59 градусов, а Нептуна — на 47 градусов. Обе планеты примерно вчетверо шире Земли. По оценкам ученых, их недра содержат водород, гелий, воду, аммиак, метан и каменистое вещество, однако точный состав до сих пор неизвестен.

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Авторы моделировали различные варианты внутреннего строения планет, учитывая движение жидкостей, изменения температуры и взаимодействие магнитных сил. По их предположению, с глубиной вещество становится более электропроводным: при экстремальных давлении и температуре молекулы воды могут распадаться на ионы, способные переносить электрический ток.

Наблюдения полярных сияний

В некоторых сценариях симуляций наклон магнитной оси ледяных гигантов менялся на десятки градусов всего за несколько десятилетий. Это означает, что поля Урана и Нептуна сейчас могут существенно отличаться от тех, которые аппарат Voyager 2 зафиксировал во время пролетов мимо планет в 1980-х годах.

Этот вывод пока является прогнозом моделей, а не подтвержденным наблюдением. Ученые анализируют инфракрасные снимки Урана и Нептуна, полученные космическим телескопом James Webb. Особое внимание они уделяют полярным сияниям и структуре ионосферы, поскольку эти явления связаны с магнитной активностью планет. В дальнейшем эти данные планируют сопоставить с измерениями Voyager 2 и результатами новых симуляций.

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