Ким Арис, сын бывшей лидерки Мьянмы Аун Сан Су Чжи, заявил, что 22 октября впервые за более чем пять лет поговорил с матерью. По данным властей Мьянмы, Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом в столице страны Нейпьидо после военного переворота 2021 года.

Разговор после изоляции

Арис сообщил в Facebook, что наконец смог поговорить с матерью и снова услышать ее голос. Он отметил, что это имеет для него большое значение.

По данным Channel NewsAsia, Арис живет в Великобритании. Агентству AFP не удалось сразу связаться с ним, а способ, которым состоялся разговор, не уточняется.

К публикации он добавил фотографии, на которых, вероятно, стоит возле посольства Мьянмы в Лондоне. Арис поблагодарил людей, поддерживавших его и мать, и подчеркнул, что один разговор не означает регулярного доступа семьи к Аун Сан Су Чжи.

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Домашний арест в Нейпьидо

Военные Мьянмы держали Аун Сан Су Чжи почти в полной изоляции после переворота в феврале 2021 года, который завершил десятилетний период ограниченных демократических изменений в стране. В 1991 году она получила Нобелевскую премию мира за усилия по установлению демократии в Мьянме.

Власти Мьянмы сообщали, что в апреле Аун Сан Су Чжи перевели из тюрьмы в Нейпьидо под домашний арест. В августе они опубликовали фотографии встречи бывшей лидерки с представителем Красного Креста.

На этой неделе власти также заявили, что Аун Сан Су Чжи получила посылку от короля Великобритании Карла III с двумя книгами о почвах и запечатанным дипломатическим сообщением. Букингемский дворец не комментировал содержание этого сообщения.

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