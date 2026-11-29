В Женеве претендент на титул Джавохир Синдаров победил действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша в пятой партии матча за шахматную корону. После четырех ничьих Синдаров воспользовался ошибкой соперника в эндшпиле и повел в матче со счетом 3:2, сообщает Der Spiegel.

Ошибка в эндшпиле

Синдаров играл белыми и выбрал дебют Рети с королевским индийским наступлением. В предыдущих двух партиях, в которых претендент играл белыми, Гукеш применял берлинскую защиту и дважды сводил игру к ничьей. Новый выбор дебюта не позволил чемпиону мира использовать этот вариант.

После дебюта у Синдарова была несколько лучшая позиция и больше времени на обдумывание ходов. Однако в миттельшпиле Гукеш усложнил игру, и претендент из-за неточностей утратил небольшое преимущество. Шахматисты перешли в равный эндшпиль с ферзями и ладьями.

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Счет в матче

В цейтноте Гукеш предложил размен ферзей, который стал серьезной ошибкой. Синдаров согласился на размен и получил значительное преимущество: он создал угрозу проведения пешки до последней горизонтали с превращением в ферзя. Гукеш не смог этому помешать и сдался в безнадежной позиции.

После партии Синдаров назвал игру очень сложной и отметил, что после ошибки соперника был полностью уверен в победе. Гукеш признал, что допустил ошибку в цейтноте. Чемпионом мира станет шахматист, который первым наберет 7,5 очка. Шестая партия состоится в понедельник, в ней Гукеш будет играть белыми.

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