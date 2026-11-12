Синди Холшер прогнозируют победу на выборах губернатора Канзаса — The Hill

В США демократическому сенатору штата Синди Холшер прогнозируют победу на выборах губернатора Канзаса. По оценке Decision Desk HQ, она сохранит пост губернатора за Демократической партией и в случае подтверждения результата сменит Лору Келли, которая не могла баллотироваться на новый срок.

Как сообщает The Hill, Холшер опередила президента Сената Канзаса, республиканца Тая Мастерсона, которого поддержал президент Дональд Трамп. По данным на дневное время среды, Холшер набирала чуть более 50% голосов, тогда как Мастерсон — 49,6%.

Выборы в штате с преимуществом Трампа

Прогнозируемая победа Холшер продлит контроль демократов над постом губернатора в штате, где Трамп в 2024 году победил с преимуществом примерно в 16 процентных пунктов. Канзас неоднократно избирал губернаторов-демократов; в частности, Келли побеждала на конкурентных выборах в 2018 и 2022 годах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Открытый пост губернатора считался одной из лучших возможностей для республиканцев получить губернаторское кресло в этом году. За неделю до голосования Cook Political Report изменил оценку гонки с «преимущество республиканцев» на «неопределённая».

Кампания Холшер

Перед выборами Decision Desk HQ оценивал шансы Мастерсона на победу в 65%. В среднем опросов этой организации он опережал Холшер с результатом 48% против 46,5%.

На праймериз Холшер, которую издание называет более прогрессивной кандидаткой, победила сенатора штата Итана Корсона. Его поддерживали Келли и бывшая губернатор Канзаса Кэтлин Себелиус. Во время всеобщей кампании Холшер критиковала Мастерсона из-за строительства дата-центров, призывала ввести мораторий на такие проекты, а также выступала за расширение Medicaid и увеличение финансирования специального образования.

Читай нас в