В Сингапуре 31-летний мужчина, работавший с молодежью в центре временного размещения и оценки, был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за сексуальное насилие над 15-летней бывшей жительницей учреждения. Он признал вину по трем обвинениям в сексуальном проникновении в отношении несовершеннолетней, еще пять эпизодов суд учел при назначении наказания. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Отношения после перевода девушки

На момент преступлений мужчине было 27 лет. С апреля 2021 года он работал в учреждении, обеспечивающем временный уход за детьми и молодежью, нуждающимися в защите. Девушку поместили туда после сообщения о домашнем насилии, жертвой которого она была.

Мужчина отвечал за проживавших там мальчиков, однако знал девушку благодаря совместным играм воспитанников с участием сотрудников. В феврале 2022 года ее перевели в другое учреждение. Перед отъездом она передала ему прощальную открытку со своими контактными данными, поскольку испытывала к нему симпатию.

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В марте 2022 года мужчина связался с ней, хотя знал, что не должен контактировать с нынешними или бывшими жителями центра. В следующем месяце он забрал девушку из школы, а затем предложил ей отношения. После этого они неоднократно встречались, и мужчина совершал в отношении нее действия сексуального характера. Об отношениях стало известно после того, как сотрудник учреждения, куда перевели девушку, обратил внимание на ее одежду. Позднее мужчина уволился.

Позиции сторон в суде

Во время слушания мужчина, у которого не было адвоката, заявил, что якобы сам был жертвой и подвергался психологическим манипуляциям со стороны девушки. Он утверждал, что она инициировала сексуальные разговоры, а он пытался быть «крутым парнем».

Прокурор Йоханес Нг заявил, что осужденный воспользовался симпатией потерпевшей и давил на нее, склоняя к различным действиям сексуального характера. Судья Ли Лит Чен отметила, что мужчина знал об уязвимости девушки, но как зрелый взрослый не должен был контактировать с ней и начинать отношения, которые впоследствии стали сексуальными. Судья также согласилась, что его объяснения свидетельствовали об отсутствии раскаяния и осознания содеянного.

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