Сингапур и Япония договорились развивать совместные военно-морские учения Singapan и проводить их регулярно. Стороны также рассмотрят возможность организации учений по спасению подводных лодок. Договорённости были достигнуты во время встречи министра обороны Сингапура Чана Чун Сина с министром обороны Японии Коидзуми Синдзиро в Токио.

Первые учения провели в августе

Первые двусторонние учения Singapan состоялись в конце августа в водах у Японии в Тихом океане, сообщает Channel NewsAsia. Военно-морские силы Сингапура и Морские силы самообороны Японии обменивались персоналом между кораблями, отрабатывали задачи по ведению боевых действий обычными средствами, планированию операций и посещали корабли друг друга в порту.

В совместном заявлении отмечается, что министры подтвердили намерение усиливать взаимодействие между военно-морскими силами обеих стран. Они также планируют продвигать инициативы по обмену информацией и сотрудничеству для укрепления морской безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Морская безопасность и сотрудничество с АСЕАН

Чан Чун Син и Коидзуми Синдзиро обсудили региональную ситуацию в сфере безопасности, двустороннее оборонное сотрудничество и значение открытых морских путей для обоих государств. Министры заявили об общей заинтересованности в мире и стабильности в регионе, в частности в сфере морской безопасности, а также договорились объединять знания и технологии для реагирования на общие вызовы.

Встреча состоялась на фоне 60-летия дипломатических отношений между странами. Стороны также обсудили взаимодействие Японии с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Сингапур будет председательствовать в АСЕАН в 2027 году, а Япония заявила о намерении полностью поддерживать работу Совещания министров обороны АСЕАН и его формата с государствами-партнёрами.

Читай нас в