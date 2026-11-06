Сингапур и Малайзия с 16 ноября 2026 года увеличат квоту на лицензированные трансграничные такси с 300 до 500 для каждой страны. Решение приняли для улучшения транспортного сообщения между двумя государствами, сообщает Channel NewsAsia.

Тысяча лицензированных такси

После расширения программа Cross-Border Taxi Scheme сможет охватить в общей сложности до 1 000 лицензированных трансграничных такси вместо действующей совокупной квоты в 600 автомобилей. О изменениях 6 ноября сообщили в совместном заявлении Министерство транспорта Сингапура и Министерство транспорта Малайзии.

Министерства заявили, что у пассажиров и водителей будет больше вариантов для поездок между странами, а также более удобные условия пользования транспортом.

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Новые сервисы заказа поездок

К схеме также присоединятся два дополнительных оператора: сингапурский CDG Zig и малайзийский Kumpool. Они будут работать наряду с GrabCar, поэтому число лицензированных сервисов заказа поездок в рамках программы вырастет до трех.

Нововведения продолжают изменения, введенные в мае. Тогда власти добавили определенные места посадки для заказанных автомобилей, предусмотрели более гибкие правила высадки пассажиров и усилили меры против незаконных внутренних поездок. По обновленной схеме пассажиров можно высаживать в любой точке Сингапура, а в Малайзии — в пределах определенных зон Джохор-Бару, Искандар-Путери, Форест-Сити, Кулая и Сеная.

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