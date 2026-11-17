Денежно-кредитное управление Сингапура и Бундесбанк успешно протестировали механизм трансграничных расчетов между евро и сингапурским долларом. В испытании Project Simbolon использовались оптовые цифровые валюты центральных банков; в нем также участвовали банки DBS и Deutsche Bank, а поставщиком технологии выступила компания Partior.

Расчеты без общей платформы

Как сообщает CoinDesk, тестирование было призвано снизить расчетный риск — ситуацию, при которой банк переводит одну валюту, но не получает другую. По данным Банка международных расчетов, около 10% ежедневных валютных операций, или примерно $1,4 трлн, проводятся через процессы, создающие для банков такой риск.

В рамках проекта системы центральных банков работали на отдельных токенизированных реестрах. Для координации платежей между ними применили доказательства с нулевым разглашением — криптографический метод, который позволяет проверить информацию без доступа к ее исходным данным. Каждый реестр мог убедиться, что другая часть операции заблокирована, поэтому ни одна из валют не могла завершить расчет отдельно от другой.

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Ограничения текущей системы

Операции с евро и сингапурским долларом уже могут защищаться банковской системой, которая одновременно завершает обе части сделки. Однако она доступна только в течение примерно пятичасового ежедневного промежутка, когда платежные системы обоих центральных банков работают одновременно. Project Simbolon проверял, смогут ли реестры центробанков обеспечить такой механизм при разном времени работы систем и без общей платформы или доверенного посредника.

Сингапур является третьим крупнейшим валютным центром мира: в апреле 2025 года там ежедневно торговали валютой на $1,49 трлн, в том числе около $203 млрд пришлось на операции с участием евро. Центральные банки отметили, что более широкое применение протестированного механизма потребует оценки юридических, регуляторных и операционных требований, а также правил управления. Полный отчет о проекте должны опубликовать в среду.

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