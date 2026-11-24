В Сингапуре Министерство энергетики, торговли и промышленности повысило прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2026 году примерно до 6%. Предыдущая оценка предполагала рост на 4,5–5,5%. Причиной пересмотра прогноза ведомство назвало высокий мировой спрос, связанный с развитием искусственного интеллекта, сообщает Channel NewsAsia.

Данные за третий квартал

В третьем квартале 2026 года экономика Сингапура выросла на 6,1% в годовом выражении. Это выше предварительной оценки в 5,4%, однако ниже показателя второго квартала, когда рост составлял 6,4%.

С учетом сезонных колебаний ВВП в июле–сентябре вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом после 1,8% во втором квартале. За первые девять месяцев года экономика увеличилась на 6,2% в годовом выражении.

Основными драйверами роста в третьем квартале стали оптовая торговля, производство, а также финансовый и страховой секторы. Спрос, связанный с ИИ, поддержал продажи машин, оборудования и комплектующих в оптовой торговле, а также производство электроники и точное машиностроение.

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В то же время розничная торговля и заведения общественного питания сократились. Министерство связало это, в частности, с увеличением расходов жителей страны за рубежом на фоне более активного выездного туризма.

Ожидания на 2027 год

На 2027 год министерство прогнозирует замедление роста ВВП Сингапура до 2,5–4,5%. В ведомстве ожидают ослабления темпов роста у большинства ключевых торговых партнеров страны и более медленного наращивания новых инвестиций в ИИ после высоких уровней 2026 года.

Среди рисков для мировой экономики министерство называет возможную коррекцию финансовых рынков из-за сомнений в устойчивости глобального цикла ИИ, дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и новый рост цен на энергоносители. Эти факторы могут усилить инфляционное давление и привести к более жестким глобальным финансовым условиям.

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