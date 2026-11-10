В Сингапуре власти планируют выделить около S$25 млн, или US$19,6 млн, на новый уровень грантовой поддержки для работодателей, создающих рабочие места для людей с инвалидностью с умеренными потребностями в поддержке. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление министра здравоохранения и координирующего министра по социальной политике Онга Е Куна.

Новый уровень грантов

Средства будут предоставляться в рамках нового уровня гранта Enabling Employment Grant под названием S-EEG, где буква S означает stronger support — усиленную поддержку. Финансирование предназначено для предприятий, трудоустраивающих значительное число людей с инвалидностью, которым требуется умеренная поддержка.

На первом этапе на S-EEG планируют направить примерно S$25 млн. Национальное агентство Сингапура по вопросам инвалидности SG Enable должно объявить первый конкурс заявок до конца 2026 года. По словам Онга Е Куна, реализация программы должна помочь лучше определить, какая поддержка необходима работодателям для устойчивого трудоустройства людей с инвалидностью.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Министр отметил, что компании могут нести дополнительные расходы на перепроектирование рабочих мест, обучение, адаптацию офисов, а также усиленный надзор или профессиональную поддержку сотрудников. В первой половине 2027 года правительство планирует объединить действующие гранты для работодателей в единый Enabling Employment Grant, который будет помогать компенсировать расходы, в том числе на перепроектирование рабочих мест и обучение.

Цель к 2030 году

В настоящее время в Сингапуре трудоустроено чуть более трети людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Правительство ставит целью увеличить этот показатель до 40% к 2030 году.

Отдельно власти расширяют сеть дневных центров активности и защищённых мастерских: к 2030 году там добавят 2300 мест, увеличив общую вместимость до 5800. Также к 2028 году SG Enable планирует создать 12 центров Enabling Services Hubs, которые будут связывать людей с инвалидностью и их опекунов с ресурсами, общественными программами и услугами планирования будущего ухода.

Читай нас в