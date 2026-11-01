Иммиграционно-контрольное управление Сингапура (ICA) предупредило об интенсивном движении на пунктах пропуска Вудлендс и Туас на границе с Малайзией во время длинных выходных по случаю Дипавали. Рекомендации касаются поездок с 6 по 9 ноября.

Советуют выбирать непиковое время

Путешественникам рекомендовали заранее планировать поездки, проверять ситуацию на пунктах пропуска перед выездом и, по возможности, пересекать границу ранним утром или поздним вечером. Как сообщает Channel NewsAsia, в часы наибольшей нагрузки следует ожидать более длительного времени ожидания иммиграционного оформления.

ICA объяснило, что с 28 февраля усилило проверки безопасности на всех пунктах пропуска из-за напряженной глобальной ситуации в сфере безопасности, в том числе последних событий на Ближнем Востоке. Ведомство также призвало пользоваться QR-кодами, сформированными в мобильном приложении MyICA, чтобы ускорить прохождение контроля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рекордный поток в сентябре

По данным ICA, использование QR-кодов, а также технологии распознавания лиц для мотоциклистов и пассажиров мотоциклов увеличило пропускную способность в пиковые часы выезда более чем на 35%. Это соответствует дополнительным 7 600 путешественникам в час по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году.

Во время школьных каникул в сентябре, с 4 по 14 сентября, через оба сухопутных пункта пропуска прошли более 6,1 млн человек. Максимальный суточный показатель — более 599 тыс. пересечений 4 сентября — стал рекордом и превысил предыдущий показатель в более чем 598 тыс. пересечений, зафиксированный 19 июня 2026 года. Водители автомобилей, выезжавшие в пиковые часы, тогда ждали оформления до трех часов из-за заторов со стороны Малайзии.

ICA напомнило водителям соблюдать правила движения, дисциплину в полосах и указания сотрудников службы. Тех, кого поймают на попытке объехать очередь, направят развернуться и встать в ее конец. Ведомство заявило, что будет принимать жесткие меры против нарушителей правил дорожного движения и тех, кто не выполняет указания должностных лиц.

Читай нас в