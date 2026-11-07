Сингапур 7 ноября прекращает большинство мер по борьбе со смогом после устойчивого улучшения качества воздуха. Власти отменяют ежедневные рекомендации по смогу, раздачу респираторов N95, закрывают определённые укрытия от смога и прекращают работу межведомственной группы. Субсидируемое лечение состояний, связанных со смогом, завершится 12 ноября.

Как сообщает Channel NewsAsia, этот эпизод стал для страны худшим с 2015 года. С 4 сентября по 6 ноября как минимум в одном регионе Сингапура зафиксировали 38 дней с нездоровым уровнем качества воздуха по 24-часовому индексу загрязнения PSI. 18 октября показатель в западной части страны достиг 230 — это самый высокий уровень с 2015 года.

Смог длился более 17 дней

Хотя пиковые показатели этого года не превысили уровни 2015 года, смог оказался более продолжительным. Самый длительный период, когда PSI превышал 100 как минимум в одном регионе, составил 422 часа, или более 17 дней. В 2015 году такой период длился 164 часа.

Продолжительное загрязнение воздуха привело к отмене и переносу мероприятий на открытом воздухе. В то же время стране удалось избежать закрытия школ и прекращения доставки еды, которые применялись во время эпизода 2015 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Меры для населения и компаний

Национальное агентство по охране окружающей среды начало ежедневно публиковать рекомендации для населения 4 сентября. Власти также досрочно начали раздавать маски N95 уязвимым группам после резкого роста почасовых показателей мелкодисперсной пыли PM2.5 14 октября. Во время второго этапа раздачи возрастной порог для бесплатных масок снизили с 67 до 60 лет.

В октябре Сингапур выдал превентивные предписания десяти компаниям в Индонезии, которые могут быть связаны с пожарами, вызвавшими смог. Отдельно десяти компаниям, зарегистрированным в Сингапуре, направили уведомления в соответствии с законом о трансграничном загрязнении смогом, потребовав данные о земельных концессиях, корпоративных связях и мерах по тушению пожаров в Индонезии.

В ноябре парламент принял изменения в этот закон: максимальный штраф увеличили в десять раз, а соответствующим органам предоставили полномочия на задержание в Сингапуре, чтобы эффективнее обеспечивать сотрудничество лиц, представляющих интерес для расследований. В то же время эксперты отметили, что сбор доказательств и привлечение компаний к ответственности остаются сложными, поскольку источники загрязнения находятся за пределами Сингапура.

Читай нас в