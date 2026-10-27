Сингапур рассматривает возможность усилить действующее законодательство, в том числе Закон о трансграничном загрязнении смогом, а также принять новые нормы для реагирования на компании, которые могут быть причастны к смогу. Об этом 27 октября заявила министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу, сообщает Channel NewsAsia.

Устранение пробелов в правоприменении

По словам Фу, целью возможных изменений является устранение пробелов в правоприменении, усиление корпоративной ответственности и расширение возможностей властей расследовать случаи трансграничного смога и принимать решительные меры. Она подчеркнула, что смог можно предотвратить и что компании должны отвечать за воздействие своей деятельности и цепочек поставок на окружающую среду.

Министр заявила, что Сингапур готов применять более широкий спектр юридических, регуляторных и экономических инструментов. По ее словам, контроль над компаниями, имеющими интересы в Сингапуре, могут осуществлять не только регуляторы, но и инвесторы, финансовые учреждения и рынок.

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Запросы к компаниям

Сингапур уже начал принимать меры в связи с недавним смогом. 19 октября Сингапурский экологический совет сообщил о временных ограничениях для сертификации индонезийской бумажной компании Asia Pulp & Paper по программе Singapore Green Labelling Scheme. Компанию обязали ежедневно предоставлять отчеты о реагировании на пожары.

23 октября Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура впервые с момента вступления в силу Закона о трансграничном загрязнении смогом направило уведомления десяти зарегистрированным в стране компаниям с запросом документов и информации. Эти компании работают в сферах пальмового масла или лесного хозяйства и имеют земельные концессии в Индонезии либо связаны с предприятиями, владеющими такими концессиями. Агентство также запрашивает дополнительные данные у десяти индонезийских компаний, получивших такие уведомления в течение предыдущей недели.

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