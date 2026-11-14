Сингапур авторизовал углеродный проект в Руанде, который должен расширить доступ населения к безопасной питьевой воде. Это первая такая авторизация в рамках соглашения о реализации между Сингапуром и Руандой, а также первая среди шести действующих двусторонних соглашений Сингапура по международным углеродным рынкам, сообщает Channel NewsAsia.

300 тысяч керамических фильтров

Проект Safe Water Supply Project разработала компания Climate Bridge International. В его рамках домохозяйствам и центрам развития детей раннего возраста в Руанде планируют передать 300 тысяч керамических фильтров для воды. Особое внимание уделят Западной провинции страны.

Фильтры должны позволить очищать воду без кипячения с использованием дров или древесного угля. Национальное агентство по окружающей среде Сингапура заявило, что это сократит связанные с таким способом очистки воды выбросы и загрязнение воздуха в помещениях. По оценке агентства, меньшая потребность в сборе дров также высвободит время для обучения, заработка и участия в жизни общин.

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Ожидаемый климатический эффект

По данным агентства, проект может охватить около 1,8 миллиона человек и сократить примерно 780 тысяч тонн выбросов в CO2-эквиваленте в течение 2026–2030 годов. Распределение первых 10 тысяч фильтров началось в июне, а остальные планируют постепенно передать в 2027 году.

На этапе B трёхуровневой процедуры Сингапур и Руанда должны выдать письма-авторизации. Они будут означать согласие обеих стран на генерацию углеродных кредитов в соответствии со статьёй 6 Парижского соглашения. Как отметило агентство, более 20 других проектов всё ещё проходят оценку в рамках сингапурско-руандийского соглашения.

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