Сингапур и Индонезия 27 октября в Джакарте договорились создать совместную рабочую группу для координации действий в отношении лесных и земельных пожаров, вызывающих трансграничный смог. Группа будет обмениваться информацией о компаниях, которые могут быть связаны с пожарами, сообщает Channel NewsAsia.

Обмен данными и доказательства

О договоренности объявили министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан и министр иностранных дел Индонезии Арманата Насир на совместной пресс-конференции. Насир заявил, что Индонезия готова сотрудничать с Сингапуром и другими сторонами, чтобы привлечь виновных к ответственности.

По его словам, Сингапур предложил предоставить данные о компаниях, связанных с пожарами. Рабочая группа объединит обмен информацией, финансовую разведку и трансграничный сбор доказательств. Стороны также будут рассматривать возможность возврата активов там, где это будет возможно. Балакришнан отметил, что механизм должен обеспечить тесную координацию действий двух стран и сдерживающий эффект для компаний.

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Горячая линия между странами

Сингапур и Индонезия также договорились усилить коммуникацию через горячую линию на министерском уровне и уровне высокопоставленных чиновников. Насир пояснил, что этот канал будет использоваться для оперативного урегулирования возможных разногласий по двусторонним вопросам.

Ранее власти Сингапура объявили дополнительные меры из-за периодов нездорового качества воздуха, которые продолжаются с 4 сентября. В частности, Министерство права создало специальную группу из юридических, аудиторских и расследовательских фирм для проверки компаний, которые могли быть ответственны за пожары или способствовать им. Национальное агентство по охране окружающей среды также направило 10 сингапурским компаниям запросы относительно документов и информации — впервые с момента вступления в силу соответствующего закона о трансграничном загрязнении дымом.

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