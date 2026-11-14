Сборная Сингапура завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре, Сенегал. Страну представляли 14 спортсменов в девяти видах спорта на соревнованиях, проходивших с 31 октября по 13 ноября 2026 года, сообщает Channel NewsAsia.

Золото в ушу и серебро в настольном теннисе

Единственное золото для Сингапура 3 ноября завоевала 16-летняя спортсменка по ушу Нг Чжи Нин. Она победила в женских комбинированных соревнованиях по тайцзицюань, набрав 18,713 балла. Это первая золотая медаль Сингапура на летних Юношеских Олимпийских играх с 2014 года, а ушу впервые вошло в олимпийскую программу как медальный вид спорта.

Два дня спустя 16-летняя игрок в настольный теннис Лой Мин И завоевала серебро в женском одиночном разряде. В полуфинале она обыграла представительницу Гонконга Су Цзы Тун со счетом 4:2, а в финале уступила Чэнь Минь-синь из Китайского Тайбэя — 2:4. Эта награда стала для Сингапура второй медалью Юношеских Олимпийских игр в настольном теннисе после серебра Изабель Ли на дебютных Играх в Сингапуре в 2010 году.

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Первая медаль в фехтовании

В последний день турнира 17-летний саблист Эштон Ау принес стране бронзу в индивидуальных соревнованиях и стал первым сингапурским призером Юношеской Олимпиады в фехтовании. Пятый номер посева выиграл свою группу, а в поединке за третье место победил грузина Георгия Урушадзе — 15:10.

Лучница Табита Йео заняла четвертое место, проиграв в матче за бронзу испанке Сандре Перес Кумбрерас 4:6. Легкоатлет Дариен Ко финишировал шестым в финале бега на 400 метров с барьерами, показав 52,16 секунды и установив национальный рекорд Сингапура среди спортсменов до 18 лет.

Генеральный секретарь Национального олимпийского совета Сингапура Марк Чей заявил, что спортсмены продемонстрировали решимость и стремление соревноваться с одними из сильнейших молодых атлетов мира, в том числе с более высокорейтинговыми соперниками. Игры в Дакаре стали первым олимпийским спортивным мероприятием, проведенным на африканском континенте.

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