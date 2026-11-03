Сингапур не будет подавать Паданг и окружающие исторические здания на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Предварительная оценка показала, что необходимые меры по охране могут ограничить будущее планирование и застройку более широкого района Сивик, сообщает Channel NewsAsia.

Рекомендации ЮНЕСКО

Национальный совет по наследию Сингапура заявил, что предварительная оценка комплекса The Padang Civic Ensemble, проведенная Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и консультативными органами, выявила существенные трудности для подачи номинации. Эксперты рекомендовали создать большую буферную зону, чем предлагал Сингапур, сохранить важные виды на территорию и с нее, а также ввести контроль над будущими проектами застройки.

По данным совета, такие требования предусматривали бы дополнительные процедуры рассмотрения и консультаций по планированию во всем районе Сивик, включая территории далеко за пределами Паданга. В частности, Сингапуру пришлось бы консультироваться с ЮНЕСКО по поводу изменений существующих зданий или новых проектов, которые могли бы повлиять на историческое и наследственное значение комплекса либо важные обзорные перспективы.

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Баланс между охраной и развитием

Джин Ви, директор подразделения по сохранению памятников Национального совета по наследию, заявила, что власти рассмотрели рекомендованные дополнительные меры и их возможное влияние на будущие планы для района Сивик и многочисленные здания за пределами охраняемых национальных памятников. После этого Сингапур решил не продолжать номинацию.

Совет подчеркнул, что требования ЮНЕСКО могут действовать десятилетиями и меняться со временем. По его оценке, расширенная буферная зона могла бы создать дополнительные ограничения для частных коммерческих зданий. Это было бы сложно с учетом высотной застройки возле River Valley и Beach Road.

Паданг и ключевые сооружения комплекса, среди которых Музей азиатских цивилизаций, бывшие здания Верховного суда и мэрии, отель Fullerton, старое здание парламента, театр и концертный зал Victoria и собор Святого Андрея, уже имеют в Сингапуре высший статус охраны как национальные памятники. Единственным объектом страны в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО остаются Сингапурские ботанические сады, внесенные в него в 2015 году.

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