В Сингапуре запустили гуманитарную сеть SG for Humanity, призванную усилить помощь людям, пострадавшим от кризиса в Газе. Инициатива объединит правительство, гуманитарные организации и сообщество, чтобы улучшить доставку помощи и расширить возможности для волонтёрства и пожертвований, сообщает Channel NewsAsia.

Четыре первых партнёра

Министерство культуры, сообществ и молодёжи Сингапура будет координировать работу сети. Её первыми партнёрами стали Humanity Matters, Mercy Relief, фонд Rahmatan Lil Alamin Foundation и Сингапурский Красный Крест.

Сеть представили исполняющий обязанности министра по делам мусульман и старший государственный министр обороны Заки Мохамад, государственный министр иностранных и внутренних дел Жулкарнайн Абдул Рахим, а также государственный министр культуры, сообществ и молодёжи и транспорта Бей Ям Кенг.

По словам Заки Мохамада, одной из задач SG for Humanity будет улучшение доставки помощи семьям и детям, которые нуждаются в ней больше всего. Сеть также должна создать больше возможностей для медиков и других специалистов участвовать в гуманитарных миссиях.

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Координация помощи

Правительство Сингапура планирует помогать организациям сотрудничать с признанными зарубежными партнёрами и учитывать регуляторные требования и условия безопасности в странах работы. Речь, в частности, идёт о взаимодействии с Египетским Красным Полумесяцем, Палестинским Красным Полумесяцем и учреждениями ООН.

Организации-участницы сохранят собственные гуманитарные программы, тогда как сеть будет содействовать совместным инициативам, укреплению зарубежных партнёрств, сбору средств и волонтёрской деятельности. Правительство также может координировать партнёрства и инициативы в Египте.

Объёмы поддержки

С октября 2023 года правительство Сингапура, гуманитарные организации и сообщество предоставили более 25 млн сингапурских долларов помощи людям, пострадавшим от гуманитарного кризиса в Газе. Помощь направлялась на продовольствие, медицинскую поддержку, чистую воду, временное жильё и образование.

В 2025 году правительство выделило 1 млн сингапурских долларов стартового финансирования для четырёх организаций-партнёров. Заки Мохамад также сообщил, что в ближайшие недели посетит Египет, чтобы изучить возможности укрепления гуманитарных связей Сингапура с региональными и международными структурами.

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