Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) 10 ноября запустило услугу хранения золота для центральных банков. Хранилище в Сингапуре может вместить до 500 тонн драгоценного металла и предназначено для иностранных центробанков, международных финансовых учреждений и суверенных субъектов, сообщает Channel NewsAsia.

Услуга для институциональных клиентов

Золото будут хранить в национальном валютном хранилище Сингапура. В MAS заявили, что его вместимость можно будет увеличить в случае роста спроса.

Глава MAS и вице-премьер Сингапура Ган Ким Ён заявил, что спрос на золото растет из-за все более неопределенной внешней среды. По его словам, инвесторы и центральные банки ищут возможности повысить устойчивость и диверсифицировать резервы.

Он подчеркнул, что Сингапур не намерен заменять другие мировые центры торговли и хранения золота, а стремится быть дополнительным вариантом для центральных банков. Чиновник не раскрыл, какие именно учреждения уже интересовались хранением резервов в стране.

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Изменения в налогообложении и торговле

MAS и Министерство финансов Сингапура также объявили о введении обновленного механизма налога на товары и услуги (GST) для услуг, связанных с инвестиционными драгоценными металлами. Он предусматривает освобождение от GST отдельных оптовых услуг между институциональными участниками рынка.

В частности, налог не будут взимать с услуг хранения, аффинажа, переплавки, пробирного анализа и брокерских операций. По словам Ган Ким Ёна, это учитывает, что золотом преимущественно торгуют между институциональными участниками, а не для внутреннего потребления. Ожидается, что новый режим начнет действовать в апреле 2027 года, а подробные условия представят в рамках бюджета на 2027 год.

Сингапурская биржа и шесть банков параллельно готовят систему внебиржевого клиринга золота. Подготовку планируют завершить до конца 2026 года, а торговлю и рыночные операции запустить в первом квартале 2027 года.

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