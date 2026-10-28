В Сингапуре Управление жилищного строительства и развития (HDB) пересмотрело планы жилищной застройки Maju Forest и Gillman Barracks, предусмотрев сохранение большей площади зелёных зон после откликов общественности. Природоохранные группы положительно оценили изменения, одновременно подчеркнув необходимость экологических мер предосторожности во время строительства.

Как сообщает Channel NewsAsia, в Maju Forest площадь территории, которую оставят зелёной, увеличится примерно с 8 до 10 гектаров. Это около 45% участка площадью 23 гектара, тогда как первоначальный план предусматривал сохранение примерно 35% территории.

Больше зелёной площади

В Gillman Barracks зелёная зона увеличится ориентировочно с 8 до 12 гектаров. Это составляет около 60% из 20 гектаров имеющейся зелени, по сравнению с примерно 40% в первоначальном проекте. Из-за пересмотра планов количество жилых единиц, которые могут построить на двух участках, сократится на 1200 — примерно до 11 тысяч.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дополнительно сохранённые территории должны защитить как новые природные парки, а сообщество сможет участвовать в улучшении среды обитания животных. Представитель Nature Society Singapore Лестер Тан назвал это компромиссом, поскольку нагрузка от застройки не будет перенесена на другой лесной участок. По его словам, в природных парках обустроят тропы, а их создание также должно усилить экологическую связанность территорий.

Предостережения экологов

Преподаватель Школы наук об окружающей среде Наньянского технологического университета Шон Лум заявил, что сохранение примерно половины территории теоретически может позволить сохранить большую часть существующего биоразнообразия. В то же время он предупредил, что сокращение площади леса может усилить конкуренцию между животными за пищу и укрытие.

Эксперты также призвали ограничивать шум и освещение и определить график работ, который минимизирует воздействие на животных, активных утром и вечером. Они подчеркнули, что застройку следует вести в соответствии с планами экологического управления и мониторинга. Сооснователь LepakInSG Хо Сян Тян считает, что дополнительная территория может служить коридором для перемещения животных, но её недостаточно для полноценной среды обитания.

Читай нас в