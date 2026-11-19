Сингапурский банк DBS позволит соответствующим институциональным клиентам напрямую выпускать и погашать стейблкоин USDC компании Circle. Расчеты между долларами США и USDC должны происходить почти мгновенно и круглосуточно, сообщает CoinDesk.

Альтернатива криптобиржам

Соглашение даст корпоративным клиентам возможность получать или погашать USDC через банк, а не полагаться только на криптовалютные биржи и вторичные рынки. На таких рынках ликвидность и цены могут отличаться, отмечает издание.

Для Circle сделка открывает еще один канал доступа к институциональным платежам в Азии. DBS является крупнейшим банком Юго-Восточной Азии по объему активов. Руководитель направления Азиатско-Тихоокеанского региона консалтинговой компании Areta Джозеф Го заявил, что предложение рассчитано на учреждения, которым необходимо участие банка, прежде чем они согласятся хранить стейблкоины.

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Банки развивают токенизированные депозиты

В то же время банки Азии создают собственную инфраструктуру цифровых платежей. В отличие от стейблкоинов Circle или Tether, токенизированные депозиты представляют собой средства в коммерческих банках, учитываемые в блокчейне.

DBS также развивает это направление и соединяет свою сеть токенизированных депозитов с сетью JPMorgan. Это должно позволить соответствующим клиентам переводить токенизированные доллары США между Сингапуром и США, в том числе в выходные. Согласно исследованию DBS, 88% опрошенных крупных корпораций уже использовали или тестировали токенизированные деньги, а более трех из пяти уже применяли стейблкоины или планировали это сделать. Опрос охватил 422 представителей бизнеса и финансового сектора на 11 рынках.

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