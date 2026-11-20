Сингапурский суверенный фонд GIC заявил, что намерен сохранить инвестиции в ИИ-компанию Anthropic, разработчика Claude, и после ее первичного публичного размещения акций. Фонд стал одним из крупнейших инвесторов Anthropic, приняв участие в трех раундах финансирования менее чем за год, сообщает Channel NewsAsia.

Инвестиции после IPO

Руководитель группы технологических инвестиций GIC Крис Эмануэль отметил, что фонд инвестирует в компании на разных этапах их развития — в нескольких раундах финансирования, во время IPO и после него. По его словам, сотрудничество GIC с Anthropic не ограничивается капиталовложениями: фонд помогает компании с потребностями в инфраструктуре для ИИ, контактами с руководителями бизнеса и международной экспансией.

GIC также инвестировал в Ode — компанию, которая помогает предприятиям внедрять технологии Anthropic.

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Рекордный дебют

Заявление GIC прозвучало после дебюта Anthropic на Уолл-стрит. Компания привлекла около 81,3 млрд долларов США в ходе IPO, которое Channel NewsAsia назвал крупнейшим в истории. При полностью разводненной оценке стоимость Anthropic во время размещения составляла около 1,5 трлн долларов.

Акции компании разместили по 83 доллара США за штуку — выше ранее заявленного диапазона в 70–78 долларов. Объем предложения увеличили до 980 млн акций из-за высокого спроса со стороны инвесторов. Во время первой торговой сессии котировки росли до 115,10 доллара, а закрылись на уровне 97,17 доллара — на 17% выше цены IPO. Полностью разводненная оценка компании после закрытия торгов приблизилась к 1,8 трлн долларов.

Участие GIC в раундах

По данным Bloomberg, на которые ссылается издание, GIC вложил в Anthropic более 4,5 млрд долларов в трех последних раундах финансирования, а его доля по цене IPO оценивалась примерно в 15 млрд долларов. Фонд впервые инвестировал в сентябре 2025 года в раунде Series F на 13 млрд долларов, когда Anthropic оценивали в 183 млрд долларов. В феврале GIC вместе с американской инвестиционной компанией Coatue возглавил раунд Series G на 30 млрд долларов, а в мае стал одним из соруководителей раунда Series H на 65 млрд долларов.

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