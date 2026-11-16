В Сингапуре молодежная инициатива The Resonance Project, основанная в 2021 году, объединила более 1000 волонтеров, в том числе бывших участников. Подростки учат детей и пожилых людей играть на клавишных, укулеле и кахоне. В течение года ученики готовятся к итоговым выступлениям, где могут показать приобретенные навыки.

Как сообщает Channel NewsAsia, 15-летняя Хлоя Вун каждую неделю помогает 73-летнему То Тянь Хоку освоить клавишные в центре активного долголетия в Сенже. Они встречаются с января и готовятся к выступлению в конце года. Для То это первый опыт обучения музыке: он учится читать ноты и располагать пальцы на клавиатуре.

Занятия для разных поколений

Вун рассказала, что во время уроков адаптирует технику к потребностям каждого ученика, в частности обсуждает, какими пальцами им удобнее играть. По ее словам, общение с То и его женой стало для нее не только преподаванием: она слушает их истории и воспринимает супругов как друзей.

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В центре ухода за школьниками в Вудлендсе 17-летняя волонтер Кох Ле Сюань обучает детей игре на укулеле. Один из ее учеников, девятилетний Томми, играет композицию Beat It Майкла Джексона. Ле Сюань отметила, что сложности возникают из-за того, что младшие дети могут отвлекаться, поэтому волонтеры обещают им награду в конце занятия, чтобы помочь сосредоточиться.

Подготовка волонтеров

Новые участники The Resonance Project проходят ориентацию продолжительностью от двух до трех дней. Их учат играть на укулеле и клавишных, а также общаться с учениками и выстраивать с ними доверие. Волонтеры работают посменно в командах: каждая проводит уроки раз в две недели, тогда как ученики каждую неделю видят знакомых наставников.

По словам 15-летней Лары ван Стин, инициативу запустили как эксперимент, чтобы проверить, как молодые люди могут помогать своим сообществам. Она надеется, что перед итоговыми выступлениями в конце года и волонтеры, и их ученики смогут оценить собственный прогресс.

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