Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на пленарном заседании 49-го саммита АСЕАН в Маниле, Филиппины, призвал государства объединения усиливать сотрудничество в цифровой экономике, повышать энергетическую устойчивость и расширять сеть внешних партнеров. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Цифровые платежи и искусственный интеллект

Вонг назвал подписание Рамочного соглашения АСЕАН о цифровой экономике (DEFA) примером углубления региональной интеграции. По его словам, странам необходимо продолжить практическое сотрудничество, чтобы компании могли проще работать через границы и полнее использовать возможности единого рынка АСЕАН.

Среди возможных приоритетов он назвал создание региональной сети электронных трансграничных платежей. Вонг сослался на уже существующие двусторонние соединения платежных систем Сингапура с Малайзией и Таиландом. По его мнению, такая сеть сделает операции дешевле и проще для бизнеса, туристов и людей, отправляющих денежные переводы домой.

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Также сингапурский премьер призвал расширять доступ к инструментам и возможностям искусственного интеллекта для стимулирования роста и производительности. Он подчеркнул необходимость усилить региональную координацию в противодействии киберугрозам и онлайн-мошенничеству.

Энергетическая безопасность и внешние связи

Вонг заявил, что АСЕАН должна укрепить способность совместно реагировать на энергетические кризисы. Он призвал все страны-члены как можно скорее ратифицировать Соглашение АСЕАН о нефтяной безопасности (APSA), а также уделить приоритетное внимание созданию энергетической сети АСЕАН. Она должна соединить электросети стран Юго-Восточной Азии и позволить им торговать электроэнергией через границы.

Премьер Сингапура также выступил за взаимодействие со всеми крупными державами и против конкуренции с нулевой суммой. Он предложил использовать предстоящие юбилейные даты в отношениях АСЕАН с США, Канадой и Европейским Союзом для подтверждения открытого и взаимовыгодного партнерства и поиска новых направлений практического сотрудничества.

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