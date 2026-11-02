В Перте, Австралия, 29-летний гражданин Сингапура Линкольн Нг Цзин Кай был приговорён к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство Марка Джона Бёрнса. Нг преследовал мужчину на автомобиле после того, как тот украл рюкзак из арендованной машины, сбил его с электровелосипеда, а затем переехал.

Как сообщает Channel NewsAsia, первоначально Нгу было предъявлено обвинение в убийстве, однако в августе он признал вину в непредумышленном убийстве после того, как прокуратура согласилась на менее тяжкое обвинение. Срок наказания будет исчисляться с 24 мая 2024 года — даты его заключения под стражу. Подать ходатайство об условно-досрочном освобождении он сможет после трёх лет и девяти месяцев заключения.

Преследование после кражи

Суд заслушал, что 23 мая 2024 года Нг отдыхал в Перте вместе с девушкой и её семьёй. Группа оставила в багажнике арендованного автомобиля рюкзак с паспортом, iPad, наличными и трекером AirTag. По данным суда, Бёрнс разбил заднее стекло машины, забрал рюкзак и вернулся в жильё, которое делил с партнёршей. Она пыталась избавиться от трекера, бросив его в кузов припаркованного автомобиля.

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На следующий день семья обнаружила сигнал AirTag возле строительной площадки и сообщила полиции. Там они увидели Бёрнса на электровелосипеде с предметом, похожим на украденный рюкзак. Нг около 10 минут преследовал его по улицам района Карлайл, в то время как брат его девушки по телефону передавал полиции их местонахождение.

Оценка суда

Когда Бёрнс выехал на травянистую обочину, Нг ударил по заднему колесу его электровелосипеда, из-за чего тот упал. Позднее Бёрнс угрожал людям в машине, и Нг, опасаясь нападения, хотел сдать назад. Он резко нажал на педаль акселератора, полагая, что автомобиль находится на задней передаче, хотя на самом деле была включена передняя передача.

Автомобиль ударил Бёрнса, после чего Нг проехал ещё около 25 метров, волоча его под передним колесом. Бёрнса признали мёртвым в больнице в 14:42 после получения многочисленных травм. Судья Теренс Палмер отметил, что решение преследовать и сбить велосипедиста содержало элемент самосуда. В то же время суд учёл признание Нгом вины, отсутствие у него предыдущих судимостей и искреннее раскаяние.

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