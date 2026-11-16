Чешская теннисистка Катержина Синякова во второй раз завоевала титул итогового турнира WTA Finals в парном разряде. В финале она вместе с американкой Тейлор Таунсенд победила итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини — 6:4, 6:3, сообщает Radio Prague International.

Первый совместный титул

Чешско-американская пара была посеяна под вторым номером. Для Синяковой и Таунсенд это первая совместная победа на престижном турнире, завершающем теннисный сезон.

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Второй трофей Синяковой

Ранее Синякова выигрывала WTA Finals в парном разряде в 2021 году вместе с другой чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Для Таунсенд этот трофей стал первым на итоговом турнире.

Победа также стала реваншем за поражение Синяковой и Таунсенд в финале два года назад. В прошлом году пара завершила выступление на стадии полуфинала.

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