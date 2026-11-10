Сирия не планирует в ближайшее время отправлять свои войска в Йемен для борьбы с хуситами. Об этом в Дамаске заявил министр иностранных дел Сирии Ассаад аш-Шибани во время совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, сообщает The National.

Соглашения с Саудовской Аравией

По словам аш-Шибани, договоренности Дамаска с Саудовской Аравией не предусматривают соглашения с правительством Йемена о развертывании сирийских войск. Он подчеркнул, что Сирия не осуществляет такого развертывания и не имеет соответствующих планов в ближайшей перспективе.

Министр также заявил, что любые военные операции Сирии за пределами ее территории были бы публично объявлены и обсуждены. Сирия поддерживает легитимное правительство Йемена и осуждает угрозы хуситов в адрес Саудовской Аравии, добавил он.

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Сотрудничество в сфере обороны

На прошлой неделе Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения для усиления военного сотрудничества. Президент Сирии Ахмад аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман стали свидетелями подписания договоренностей, охватывающих военное взаимодействие, энергетику, инфраструктуру и другие сферы.

Аш-Шибани отметил, что Дамаск восстанавливает армию, а также гражданские и военные институты, поэтому заинтересован в саудовском опыте. Среди направлений сотрудничества он назвал оборонную промышленность, академическую и техническую подготовку, а также развитие навыков. Сирийский дипломатический источник сообщил государственным СМИ, что действующие военные соглашения касаются обучения, обмена опытом и военных консультаций, а координационные визиты саудовской стороны в Сирию должны начаться в следующем месяце.

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