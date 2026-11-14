Сирия отменила требование о предварительном разрешении на въезд для граждан США и Великобритании. Об этом 13 ноября сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заместителя министра иностранных дел по консульским вопросам Мохаммада Якуба аль-Омара.

Возвращение к прежним правилам

По словам аль-Омара, после отмены требования процедуры въезда для граждан США и Великобритании вернулись к прежнему порядку. Он назвал ограничение временным, не объяснив причины его введения и последующей отмены.

Чиновник также отметил, что правила въезда для граждан других стран не изменились.

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Видео об отказе во въезде

Заявление прозвучало на следующий день после появления в социальных сетях видео, в которых американцы заявляли, что им отказали во въезде в Сирию. Накануне директор по международным отношениям и сотрудничеству Генерального управления портов и таможни Сирии Мазен Аллуш подтвердил, что граждан США внесли в перечень национальностей, которым требуется предварительное согласование Министерства внутренних дел.

Аллуш сообщил, что визы оформлялись в пунктах пропуска, однако для отдельных национальностей требовалось заблаговременное согласование соответствующих органов. Он подчеркнул, что Генеральное управление портов и таможни выполняет инструкции МВД и не определяет перечень стран, граждане которых подпадают под это требование. 29 апреля МИД Сирии опровергало сообщения об изменении правил въезда для иностранцев, ссылаясь на решение №128 от июля 2025 года.

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