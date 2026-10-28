Сирия и Иордания координируют срочное создание совместного полевого комитета и комитета по безопасности после авиаударов в сирийской провинции Дараа. По данным Asharq Al-Awsat, жители региона оплакивают семерых мирных жителей, погибших в результате ударов иорданской авиации.

Реакция Дамаска

Министерство иностранных дел Сирии назвало военную операцию совершенно неприемлемой и заявило, что подозрительные стороны пытаются подорвать тесные отношения между двумя странами. В ведомстве сообщили, что комитет должен реагировать на нарушения на местах и предотвращать их повторение.

Иорданские военные самолеты нанесли удары по нескольким локациям в Дараа в ночь с понедельника на вторник. Управление здравоохранения провинции сообщило, что общее число погибших и раненых составило 10 человек. На похоронах жители Дараа потребовали расследовать удары и объяснить, на каких разведывательных данных основывался выбор целей.

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Сирийское государственное телевидение Al-Ikhbariya процитировало участников похоронных церемоний, заявивших, что пораженные объекты были гражданскими, а террористические организации в провинции не действуют.

Призывы к расследованию

Народный совет Сирии также призвал провести совместное расследование и осудил гибель мирных жителей, среди которых, согласно его заявлению, были женщины и дети. Сирийский политик и депутат Народного совета Муайяд Газлан подчеркнул, что двусторонние отношения должны оставаться прочными, однако настоял на расследовании инцидента, установлении ответственности и компенсациях семьям погибших.

Военный эксперт Имад Шахуд назвал создание комитета запоздалым шагом. По его мнению, иорданская разведка должна была проверить информацию и координаты целей совместно с сирийскими властями. Он также заявил, что при подозрениях в отношении террористической ячейки операция должна была быть направлена на задержание подозреваемых, когда это возможно.

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