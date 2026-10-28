28 октября Сирия возобновила работу главного пункта пропуска Насиб на границе с Иорданией. На иорданской стороне он называется Джабер. Пассажирское и коммерческое движение через КПП вернулось к обычному режиму утром в среду, сообщил старший сирийский таможенный чиновник Мазен Аллуш.

Как сообщает Channel NewsAsia, пункт пропуска закрыли после авиаударов Иордании по югу Сирии. Иорданские власти заявили, что операция стала ответом на нападение вооруженных мужчин во время похоронной службы в греческой православной церкви в мухафазе Карак. Тогда погибли девять человек, еще 25 получили ранения.

Заявления сторон после ударов

Представитель правительства Иордании Мохаммад аль-Момани заявил, что предварительная оценка указывает на гибель более 20 боевиков группировки «Исламское государство». По его словам, также был уничтожен крупный склад оружия, принадлежавший группировке.

Дамаск опроверг, что авиаудары были скоординированы с сирийской стороной, и назвал их неприемлемым нарушением воздушного пространства, суверенитета Сирии и принципов добрососедства. Сирийская служба гражданской обороны сообщила о семи погибших в результате ударов на юге страны, среди которых трое детей.

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По данным сирийской стороны, в деревне Аль-Таф в граничащей с Иорданией провинции Дараа погибли пять человек, в том числе женщина и трое детей. Еще два человека погибли в других районах юга Сирии.

Контакты между Дамаском и Амманом

27 октября министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади поговорил со своим сирийским коллегой. В совместном заявлении отмечалось, что Иордания подчеркнула уважение к суверенитету и безопасности Сирии и выразила соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц. Стороны также обсудили удары по объектам, которые в заявлении назвали объектами «Исламского государства».

В ближайшие дни должен собраться совместный сирийско-иорданский комитет по безопасности для обсуждения операций против «Исламского государства». Иорданские власти также сообщили о задержании трех граждан страны, которых подозревают в причастности к нападению на церковь в Караке.

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