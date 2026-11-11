Сирийские власти заявили о гибели главаря вооружённой ячейки и ранении ещё одного её участника во время операции в сельской местности провинции Тартус. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на заявление Сил внутренней безопасности Сирии.

Операция в провинции Тартус

По данным силовиков, операцию провели после наблюдения за группой из четырёх человек. В ведомстве утверждают, что ячейка была связана с бывшим правительством Сирии и якобы планировала террористические нападения и вооружённые ограбления.

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Силы внутренней безопасности назвали операцию «тщательно спланированной засадой». Во время столкновения, согласно их заявлению, главарь группы был убит, ещё один участник получил ранения.

Поиск других участников

Специализированные подразделения продолжают поисковые и оперативные мероприятия в прилегающих сельских районах, чтобы разыскать и задержать других членов ячейки, которым удалось скрыться. Государственные органы безопасности также заявили о намерении поддерживать общественный порядок, противодействовать незаконным вооружённым группировкам и защищать гражданских лиц и их имущество во всех провинциях страны.

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