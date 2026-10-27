Сирия закрыла КПП Насиб на границе с Иорданией — Anadolu Agency

Сирия закрыла пограничный пункт Насиб на границе с Иорданией, приостановив пассажирское и коммерческое движение в обоих направлениях. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Генеральное управление портов и таможни Сирии.

Движение приостановили из-за ситуации в Дараа

Ведомство объяснило это решение текущими условиями и развитием ситуации на местах в провинции Дараа. Согласно его заявлению, закрытие перехода призвано защитить путешественников и сотрудников пункта пропуска. Управление также сообщило, что следит за развитием событий и принимает меры для обеспечения общественной безопасности.

Сирия заявила о возражениях в связи с ударами

КПП закрыли после авиаударов Иордании на юге Сирии. По данным директората здравоохранения Дараа, в результате ударов погибли шесть человек, среди них пожилой мужчина и трое детей, еще четыре человека получили ранения.

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Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что рано во вторник довело до сведения Иордании свои возражения в связи с ударами. В ведомстве заявили, что они были нанесены без предварительной координации с Дамаском, выразили глубокое сожаление в связи с жертвами и отметили, что контакты с Иорданией продолжаются.

Ранее иорданская армия заявила об ударах по объектам «террористических организаций». Военные связали эти объекты со стрельбой возле церкви Хамуд в южной иорданской провинции Карак в пятницу, когда погибли девять человек, собравшихся на похоронную процессию.

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