Сирийский государственный телеканал Alikhbariah заявил, что израильская армия 27 ноября обстреляла сельскохозяйственные угодья в районе Вади-эр-Руккад на западе провинции Дараа в Сирии. Об этом со ссылкой на корреспондента телеканала сообщает Anadolu Agency.

Артиллерийский обстрел угодий

По данным Alikhbariah, израильские силы выпустили артиллерийские снаряды по сельхозугодьям в Вади-эр-Руккаде. Телеканал не привел информации о возможных погибших, раненых или повреждениях в результате обстрела.

Южные сирийские провинции Дараа и Кунейтра ранее неоднократно подвергались израильским атакам. По данным агентства, они включали обстрелы, наземные рейды, установку военных блокпостов, обыски домов и задержания гражданских лиц.

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Заявление МИД Сирии

17 ноября Министерство иностранных дел Сирии осудило израильские атаки и вторжения на юге страны. В ведомстве заявили, что эти действия направлены на навязывание незаконной реальности силой. Заявление прозвучало после обстрела сельскохозяйственных равнин на окраинах сел Коя и Абдин в западной сельской местности провинции Дараа.

Механизм связи

По данным Anadolu Agency, Израиль оккупирует большую часть сирийских Голанских высот с 1967 года. После падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года Израиль объявил Соглашение о разъединении сил 1974 года утратившим силу и захватил сирийскую буферную зону и другие территории, включая сирийскую часть горы Хермон. 6 января 2026 года Израиль и Сирия объявили о создании механизма связи под наблюдением США для обмена информацией, снижения военной эскалации и содействия дипломатическим контактам и коммерческим возможностям.

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