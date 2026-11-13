В сирийской провинции Кунейтра израильские силы обстреляли лесистую местность возле деревни Брика, сообщил телеканал Alikhbariah TV. В ходе отдельного рейда в Джабата-эль-Хашабе они вывезли двух молодых мужчин, заявил вещатель. Anadolu Agency сообщает со ссылкой на сирийские СМИ.

Обстрел возле Брики

По данным Alikhbariah TV, израильские силы выпустили четыре артиллерийских снаряда по лесистому участку недалеко от деревни Брика в центральной сельской части провинции Кунейтра.

В отдельном инциденте израильские силы вошли в несколько домов в Джабата-эль-Хашабе в северной сельской части провинции и вывезли двух молодых мужчин, сообщил телеканал.

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Предыдущие инциденты

Южные провинции Сирии, в частности Кунейтра и Дараа, неоднократно подвергались израильским вторжениям, включавшим установку военных блокпостов, обыски жилья и задержания гражданских лиц, отмечает агентство.

По информации сирийского государственного агентства SANA, медиа-дирекция Кунейтры зафиксировала в октябре 125 израильских вторжений и 55 случаев установки блокпостов в провинции. Дирекция также сообщила о выкорчевывании 300 оливковых деревьев в деревне Саида-эль-Ханут и к западу от Мазраат-эль-Ханут.

После падения режима Башара аль-Асада 8 декабря 2024 года Израиль расширил военное присутствие в буферной зоне вдоль оккупированных сирийских Голанских высот и проводил рейды в других районах юга Сирии. Это происходит вопреки соглашению о разъединении сил между Сирией и Израилем 1974 года, которое предусматривает буферную зону под наблюдением Сил ООН по наблюдению за разъединением.

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