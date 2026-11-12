Сирийские чиновники и следователи при поддержке ООН заявили, что с декабря 2024 года Израиль задержал 49 сирийцев после захвата буферной зоны на юге Сирии. За последний год, по их данным, были освобождены 16 человек. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Буферная зона площадью 235 квадратных километров была создана в соответствии с соглашением 1974 года и патрулировалась силами ООН. После ее захвата в декабре 2024 года Израиль объявил соглашение недействительным. По данным издания, израильские силы установили блокпосты и проводили патрулирование в селах, а также размещали военные посты, осуществляли рейды и вторжения в провинциях Кунейтра и Дараа.

Израильские военные заявили, что их присутствие в районе необходимо для защиты северной границы от группировки «Хезболла». Они также сообщили, что допрашивают и задерживают людей при наличии обоснованного подозрения в причастности к террористической деятельности.

Заявления о жестоком обращении

Правозащитная организация Syria Justice and Accountability Center сообщила, что бывшие задержанные и родственники людей, которые были свидетелями арестов, заявляли о жестоком обращении или пытках. По словам исследовательницы организации Сальмы Дауди, бывшие задержанные рассказывали в интервью, что их заставляли находиться в болезненных позах и угрожали оружием.

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20-летний Али аль-Абдулла заявил, что был задержан в июне 2025 года на израильском блокпосте в деревне Айн-Тхакар. По его словам, он провел более пяти месяцев в различных израильских местах содержания, в том числе в одиночных камерах, и против него не выдвигались обвинения. Израильские военные отвергли обвинения в жестоком обращении с задержанными.

Семьи ищут информацию

Кинана Бейкера, 39 лет, по словам его матери Худы Бейкер, израильские военные задержали во время ночного рейда в августе 2025 года. С тех пор у семьи нет информации о его местонахождении или причинах содержания под стражей.

Еще одного жителя региона, Вадиха Бейкера, задержали в июне 2025 года возле деревни Транджа. Он сообщил, что вместо обещанных пяти минут провел под стражей около 15 месяцев. Аль-Абдулла и Вадих Бейкер заявили, что их содержали в тюрьме Офер возле Рамаллы на оккупированном Западном берегу, а затем — в тюрьме Сде-Тейман в пустыне Негев.

Среди задержанных также есть Саддам Саад Эльдин, которому было 16 лет, когда израильские военные задержали его в апреле 2024 года во время работы в оливковой роще. Его отец заявил, что не знает, где находится сын.

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