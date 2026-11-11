В центральной Мексике запасы воды в системе Куццамала, которая обеспечивает один из каждых пяти литров питьевой воды для долины Мехико, достигли 750,286 млн кубометров, или 95,88% общей вместимости. Об этом сообщает Mexico News Daily со ссылкой на последний отчет Национальной водной комиссии Мексики Conagua.

Уровень воды после сезонных дождей

В конце октября система содержала 749,336 млн кубометров воды, что соответствовало 95,76% ее вместимости. Росту запасов способствовали сезонные осадки и сток воды.

По состоянию на 9 ноября наибольшее заполнение было у водохранилища Валье-де-Браво — 99,14%, или 390,9 млн кубометров. В водохранилище Эль-Боске было 196,9 млн кубометров воды, или 97,29% вместимости, а в Вилья-Виктории — 162,3 млн кубометров, или 87,44%.

Контраст с кризисом 2024 года

Нынешний уровень существенно отличается от ситуации 2024 года, когда в середине года из-за сильной засухи запасы системы Куццамала упали примерно до 26% вместимости. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем воды в системе немного ниже.

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Незаконный забор и загрязнение

По данным Excélsior, в районе Валье-де-Браво выявили более 27 несанкционированных частных дамб, а также незаконные скважины для забора воды.

В июне 2024 года Excélsior сообщало, что, согласно спутниковым снимкам, количество незаконно созданных водоемов в районе Валье-де-Браво — Аманалько в штате Мехико выросло с 400 до 600 в течение 2017–2024 годов. По данным издания, такие сооружения используются как дополнительный источник воды для орошения кукурузы или овса, однако большинство из них предназначено для декоративных нужд владельцев ранчо.

В мичоаканской части суббассейна реки Куццамала, по данным Excélsior, выявили тысячи незаконных точек забора воды для масштабного орошения сельскохозяйственных культур, в частности авокадо и гуавы. Отдельной угрозой для системы издание называет загрязнение водохранилища Валье-де-Браво из-за сброса неочищенных сточных вод, которое усугубляется недостатками санитарной инфраструктуры.

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