Скалис призвал республиканцев готовиться к расследованиям демократов — The Hill
В США лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис призвал председателей комитетов от Республиканской партии готовиться к ожидаемым расследованиям демократов. В письме он предложил максимально использовать оставшееся у власти время и составить список вероятных проверок. Об этом сообщает The Hill.
Какую информацию должны собрать республиканцы
Скалис попросил собрать сведения о расследованиях, которые демократы уже начали, а также подготовить возможный список целей. В него могут войти чиновники администрации, правительственные программы, консервативные партнеры и представители отрасли.
По словам Скалиса, демократы могут использовать надзорные полномочия в отношении президента, членов его семьи и чиновников кабинета. Председателей комитетов он назвал важной линией защиты в этой ситуации.
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Планы демократов и изменения в комитетах
Ведущий демократ Комитета Палаты представителей по вопросам судопроизводства Джейми Раскин заявил журналистам, что направил более 200 писем, в которых изложил свои интересы в отношении расследований. По его словам, эти письма дают представление о дальнейших шагах демократов.
В то же время два комитета Палаты представителей, которые могут стать центрами расследований в отношении президента и его семьи, пока не имеют четко определенного республиканского руководства. Джим Джордан завершил разрешенный срок на посту председателя Комитета по вопросам судопроизводства и заявил о намерении баллотироваться на должность лидера меньшинства. Председатель Комитета по надзору Джеймс Комер покидает Конгресс после победы на выборах губернатора Кентукки.