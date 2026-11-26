Окаменелость Westlothiana lizziae, найденную в Шотландии, Великобритания, и датируемую возрастом 345 миллионов лет, долгое время считали одним из древнейших известных амниот, приспособленных к жизни на суше. Новое исследование, о котором сообщает ScienceDaily, свидетельствует, что это животное было водным или полуводным и принадлежало к значительно более древней эволюционной линии.

Образец, известный под прозвищем Лиззи, обнаружили в 1984 году. Почти полный скелет сохранился в двух сжатых плитах породы, что осложняло изучение его внутреннего строения. После научного описания в 1990 году его широко рассматривали как раннего амниота, приспособленного к жизни на суше. К амниотам относятся рептилии, птицы и млекопитающие.

Сканирование выявило жабры и тысячи зубов

Команда Американского музея естественной истории и Оксфордского университета в сотрудничестве с Европейским центром синхротронного излучения провела рентгеновское сканирование в Гренобле, Франция. Это позволило восстановить части анатомии, недоступные предыдущим исследователям.

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Ученые обнаружили примитивное строение черепа, внутренние жабры с костными элементами и похожий на рыбий ротовой аппарат с тысячами мелких зубов. По выводу авторов работы, эти признаки исключают ранее предложенное место Westlothiana в эволюционной линии, ведущей к рептилиям.

Признаки жизни на суше возникли раньше

Исследование также меняет представление о происхождении признаков, которые связывали с наземными позвоночными. Когтеобразные кончики пальцев и пятипалая структура конечностей, характерная для рептилий и млекопитающих, могли возникнуть у животных, которые все еще были тесно связаны с водной средой. Они принадлежали к эволюционной линии, ведущей к четвероногим позвоночным, в том числе амфибиям и амниотам.

Выводы могут повлиять и на трактовку древних следов. Отпечатки четвероногих животных с предположительно когтистыми пальцами ранее использовали как аргумент в пользу появления амниот еще в девонском периоде, более 359 миллионов лет назад. Теперь такие следы сами по себе не могут однозначно подтверждать, что их оставили именно амниоты: их могли оставить более древние полуводные животные из эволюционной линии четвероногих позвоночных.

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