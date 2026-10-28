В Австралии заявитель по уголовному делу против ведущего Алана Джонса заявил в суде, что тот был щедр к нему на протяжении многих лет. Мужчина, которому сейчас больше 20 лет, утверждает, что почти десять лет назад Джонс поцеловал его и прикасался к нему без согласия, когда ему было 17 лет. О ходе слушаний сообщает ABC News Australia.

По словам заявителя, это якобы произошло ночью в поместье Джонса в Фицрой-Фоллз, в Южном нагорье штата Новый Южный Уэльс, после того как двое других гостей покинули дом. Защита заявила, что поцелуя не было, а мужчины лишь обнялись на ночь. Заявитель это отрицал.

Показания о контакте с полицией

Суд заслушал, что примерно через 11 месяцев после предполагаемого инцидента заявителя вызвали в кабинет директора школы, где его ждали полицейские. Он заявил, что сам не обращался в правоохранительные органы, но предполагал, что это сделала его мать: через несколько дней после события он написал ей записку о том, что в поместье Джонса произошло «что-то сексуальное».

Во время перекрёстного допроса мужчина сказал, что не хотел обсуждать подробности в присутствии директора школы, поскольку до сих пор испытывает стыд из-за предполагаемого инцидента.

Помощь от Джонса и позиция защиты

Суд также заслушал, что после предполагаемого инцидента Джонс помогал заявителю. В частности, менее чем через год после событий в Фицрой-Фоллз он написал исполняющему обязанности декана университетского курса с просьбой пересмотреть отказ в зачислении мужчины.

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По данным суда, Джонс на протяжении многих лет оказывал существенную финансовую помощь заявителю и его матери-одиночке после того, как мальчик обратился к нему за поддержкой в 13 лет. Защита предположила, что заявитель и его мать пытались получить как можно большую финансовую помощь, однако мужчина это отрицал.

На вопрос защиты, был ли Джонс по отношению к нему только добрым и щедрым, заявитель ответил, что Джонс был щедр к нему на протяжении многих лет, однако слово «ничего» в таком утверждении некорректно.

Заявитель также признал, что в другом деле, не связанном с Джонсом, сообщил полиции и сотрудникам больницы ложные сведения о времени нападения другого человека. Он сказал суду, что за день до обращения в больницу сам нанёс себе новые повреждения, потому что хотел, чтобы ему поверили.

Джонс не признал вину по всем 21 обвинению в непристойном нападении и прикосновениях сексуального характера, выдвинутых пятью мужчинами. Рассмотрение дела судьёй без присяжных временно отложили из-за болезни в команде защиты; слушания должны возобновиться 2 ноября.

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