Южнокорейский скейтбордист Кан Джун-и победил на соревнованиях Street League Skateboarding в Токио, Япония, завоевав свой второй титул SLS в этом году. В мужском финале на арене Ariake Arena 18-летний спортсмен набрал 36,4 балла из 40 возможных, сообщает Korea Herald.

Преимущество в одну десятую балла

Кан опередил японца Гинву Онодеру всего на 0,1 балла: тот занял второе место с результатом 36,3 балла. Третьим стал еще один представитель Японии Каири Нецуке, получивший 35,9 балла.

Во время части соревнований, посвященной отдельным трюкам, Кан выполнил сложные вращения в воздухе и скольжения по рейлам. Среди них был его фирменный трюк nollie 270 heelflip boardslide, который помог ему опередить Онодеру.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Два старта — два титула

В апреле Кан стал первым представителем Южной Кореи, победившим на этапе SLS, выиграв свой дебютный турнир в Лос-Анджелесе. Таким образом, он завоевал два титула в двух выступлениях на соревнованиях серии.

Кан также является чемпионом Азиатских игр и серебряным призером чемпионата мира. Победа в Токио гарантировала ему участие в итоговом чемпионате сезона SLS Super Crown.

В женских соревнованиях 15-летняя южнокорейская скейтбордистка Шин Джи-юль заняла третье место в своем дебютном старте SLS. Она набрала 30,9 балла, тогда как победительница, австралийка Хлоя Ковелл, получила 32,8 балла.

Читай нас в