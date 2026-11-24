Китайская компания Xiaomi в третьем квартале сообщила о падении скорректированной чистой прибыли на 56,8% в годовом выражении — до 4,88 млрд юаней, или $728 млн. Выручка группы в июле—сентябре сократилась на 5,2% — до $15,98 млрд, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на отчетность компании для Гонконгской фондовой биржи.

Операционная прибыль Xiaomi снизилась на 56,5% — до $979 млн. Чистая прибыль по международным стандартам бухгалтерского учета упала на 68,4%, до $578 млн. Валовая маржа группы сократилась с 22,9% до 20,2%. На финансовые результаты также повлияли меньшие доходы от переоценки инвестиций и более высокие чистые финансовые расходы.

Поставки смартфонов сократились

Доход от продажи смартфонов уменьшился на 0,8% — до $6,79 млрд. Компания поставила 30,7 млн смартфонов, что на 29,1% меньше, чем годом ранее, поскольку сократила поставки более дешевых моделей.

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В то же время средняя цена продажи смартфона выросла на 39,8% и достигла рекордных $221, частично компенсировав падение объемов. Валовая маржа направления смартфонов снизилась с 11,1% до 9,2% из-за подорожания компонентов, в частности чипов памяти. Выручка более широкого сегмента смартфонов и подключенных устройств сократилась на 0,9% — до $12,42 млрд.

Подразделение автомобилей, ИИ и новых направлений стало убыточным

Выручка Xiaomi от новых энергетических автомобилей упала на 19,9% — до $3,38 млрд. Компания поставила 100 975 автомобилей, что на 7,2% меньше в годовом выражении. В Xiaomi объяснили снижение выручки меньшим количеством поставок и изменением структуры проданных моделей, в том числе меньшим вкладом SU7 Ultra.

Подразделение, охватывающее автомобили, искусственный интеллект и другие новые направления, зафиксировало операционный убыток $507 млн против прибыли $104 млн годом ранее. Его выручка сократилась на 17,7% — до $3,56 млрд. Расходы группы на исследования и разработки выросли на 2%, до $1,37 млрд, в том числе из-за больших инвестиций в искусственный интеллект.

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