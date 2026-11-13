В Сомали сокращение внешней помощи, начатое администрацией Трампа, имеет последствия для наиболее уязвимых людей, от которых может зависеть их жизнь, говорится в репортаже PBS NewsHour.

Сомали нуждается в помощи

PBS NewsHour характеризует Сомали как страну, которая десятилетиями сталкивается с конфликтами и тяжелыми последствиями климатического кризиса. По оценке редакции, из-за этих обстоятельств она постоянно нуждается в помощи. В материале подчеркивается, что сокращения затрагивают людей, относящихся к числу наиболее уязвимых в мире.

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Репортаж о последствиях сокращений

Репортаж о влиянии сокращений подготовили журналисты Неха Вадекар и Эд Рам в партнерстве с Pulitzer Center. В своем материале они показывают, как эти сокращения влияют на людей в Сомали.

PBS NewsHour сообщает, что с начала сокращения иностранной помощи администрацией Трампа редакция публиковала материалы о последствиях таких изменений в разных странах мира.

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