В США сенаторы-республиканцы Рик Скотт от Флориды и Джош Хоули от Миссури в понедельник не обязались голосовать за переизбрание Джона Тьюна от Южной Дакоты лидером республиканцев в Сенате. Это произошло после того, как Республиканская партия потеряла как минимум семь мест на промежуточных выборах, сообщает The Hill.

Требование определить цели

Скотт, возглавляющий Руководящий комитет Сената, поддержал призывы перенести запланированные на вторник выборы республиканского руководства. По его словам, сенаторы сначала должны согласовать цели на сессию Конгресса после выборов и на следующий созыв, а уже затем выбирать лидера.

Скотт заявил Fox News Digital, что каждый, кто претендует на должность лидера, в том числе Тьюн, должен объяснить, готов ли он реализовывать согласованные цели и почему лучше всего справится с этой задачей. По его мнению, дату голосования следует определять в зависимости от того, сколько времени республиканцам понадобится для согласования дальнейшего курса.

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Письмо о переносе голосования

Скотт, председатель бюджетного комитета Сената Рон Джонсон от Висконсина, а также сенаторы Майк Ли от Юты, Тед Бадд от Северной Каролины и Джон Кеннеди от Луизианы подписали письмо с требованием отложить выборы руководства. Джонсон инициировал это обращение.

Авторы письма председателю Республиканской конференции Сената Тому Коттону от Арканзаса призвали провести основательное обсуждение причин результатов нынешних выборов и оценить дальнейшую стратегию руководства. Джонсон заявил The Washington Examiner, что покинет встречу республиканцев, если коллеги решат быстро голосовать за состав руководящей команды следующего Конгресса.

Хоули перед встречей республиканской конференции во вторник также заявил журналистам, что не собирается заранее обещать свой голос руководству.

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