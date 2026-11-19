В Англии Sky Sports опубликовал расписание 18 матчей английской Премьер-лиги, которые покажет в январе и 1 февраля сезона 2026/27. Среди центральных встреч — матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» 24 января и игра «Манчестер Сити» — «Арсенал» 31 января. Об этом сообщает Sky Sports.

Ключевые матчи января

Трансляции нового блока начнутся 16 января поединком «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», начало — в 17:30. На следующий день в эфире будут матчи «Борнмут» — «Ипсвич» и «Тоттенхэм» — «Лидс», а 18 января «Брентфорд» примет «Брайтон».

23 января действующий чемпион «Арсенал» сыграет дома с «Ньюкаслом». В воскресенье, 24 января, запланированы пять трансляций, в том числе матчи «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм», «Эвертон» — «Брентфорд» и «Ноттингем Форест» — «Борнмут». Игровой уик-энд завершит противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», которое начнется в 16:30.

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Конец месяца

25 января «Лидс» встретится с «Челси». 30 января Sky Sports покажет матч «Челси» — «Ноттингем Форест», а на следующий день — еще пять игр. Помимо поединка «Манчестер Сити» — «Арсенал», в этот список вошли встречи «Борнмут» — «Фулхэм», «Ковентри» — «Лидс», «Халл Сити» — «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» — «Сандерленд».

На 1 февраля запланирован матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Sky Sports заявил, что покажет не менее 215 матчей Премьер-лиги в течение сезона 2026/27.

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