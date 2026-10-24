Жители неформального поселения Слово-Парк к югу от Соуэто в Йоханнесбурге, ЮАР, спустя десять лет после решения Высокого суда всё ещё ждут благоустройства района. 6 апреля 2016 года суд постановил развивать поселение на его нынешнем месте, а не переселять жителей на окраину города, сообщает Daily Maverick.

По словам жителя Цедисо Мозеса Пошоди, который живёт в Слово-Парке более 25 лет, тогдашнее решение стало для общины «чудом». Однако за десятилетие заметными изменениями стали лишь электрификация и установка «умных» столбов, которые, по данным издания, не обеспечивают доступ к Wi-Fi.

Заброшенная инфраструктура

В Слово-Парке остаются грунтовые дороги с выбоинами, открытые канализационные ямы и ржавые хижины из гофрированного металла. Дом Пошоди расположен возле незаконной свалки недалеко от автомагистрали N12.

58-летняя Сесилия Хлонгване, которая живёт в поселении 26 лет, рассказала о крысах, мусоре вокруг и выгребной уборной, которую называли временной. По её словам, во время дождя она переполняется, а нечистоты выливаются наружу. Хлонгване поддерживала Африканский национальный конгресс с 1994 года, однако на выборах в ноябре планирует впервые проголосовать иначе.

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Недоверие перед выборами

Накануне местных выборов 4 ноября Пошоди заявил, что больше не видит разницы между политическими партиями. Ранее он был сторонником и членом Африканского национального конгресса, но изменил политические симпатии из-за невыполненных обещаний.

Часть молодых жителей также не верит, что голосование изменит ситуацию. В то же время 20-летняя Кгопотсо Молои, которая будет голосовать впервые, сказала, что надеется на перемены и трудоустройство. Другая жительница, Фезека Кобо, живущая в Слово-Парке с 1994 года, заявила, что всё равно будет голосовать, поскольку считает это возможностью быть услышанной.

После решения суда жители неоднократно перекрывали N12 горящими шинами и обломками, требуя от городских властей выполнить обещания. Пошоди утверждает, что во время таких акций полиция применяла силу. Во время протеста в 2023 году 16-летний Карабо Чаку, по сообщению издания, был застрелен сотрудниками полиции.

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