В Западной Австралии парламентский Комитет по вопросам окружающей среды и общественных дел провёл трёхдневные слушания по поводу запрета на вылов донных рыб. Комитет заслушал сторонников и противников ограничений, а также должностных лиц, отвечающих за их исполнение, сообщает ABC News.

Министр рыболовства Джеки Джарвис закрыла промысел донных рыб в зоне Западного побережья, запретила траловый вылов в Пилбаре и вдвое сократила объёмы вылова в других промыслах, кроме района Гаскойн. Она сослалась на оценку Департамента первичных отраслей и регионального развития, согласно которой розовый луциан, красный император и дуфиш находятся под серьёзной угрозой, а ограничения необходимы для защиты этих видов от исчезновения.

Позиция рыболовной отрасли

Генеральный директор Совета рыболовной промышленности Западной Австралии Ману Дэниелс заявила, что доверие к управлению рыболовством было «глубоко подорвано». По её словам, отрасль не оспаривает необходимость устойчивого вылова, однако ожидает решений, основанных на надёжных научных данных.

На слушаниях сообщили, что совет не менее 20 лет обращался к министрам рыболовства в связи с обеспокоенностью чрезмерным выловом донных рыб любителями рыбной ловли у побережья штата. Представители розничной торговли рыбой также рассказали ABC News о падении продаж и росте цен.

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Рыбак Ник Соулос, работавший в водах вблизи Банбери 58 лет, заявил, что в декабре его лицензию полностью аннулировали, хотя лишь половина его промысла находится в биорегионе Западного побережья. По его словам, акулы составляли 96% его улова, а вылов сопутствующих чешуйчатых рыб не превышал установленный лимит.

Спор вокруг исследований

Бывший главный научный сотрудник по рыболовству Западной Австралии Джим Пенн заявил комитету, что в проведённой департаментом оценке запасов донных рыб было множество ошибок. Он также поставил под сомнение достаточность опыта и экспертизы ведомства.

Департамент, со своей стороны, защитил собственные исследования и моделирование. Генеральный директор Хизер Брейфорд заявила, что запасы донных чешуйчатых рыб не восстановились до надлежащего уровня за два десятилетия, а положение дуфиша сейчас хуже, чем в 1996 году.

Комитет также изучает влияние морских парков, развития возобновляемой энергетики, сейсмических исследований, незаконного вылова и других факторов. Председатель комитета Сандра Карр сказала, что слушания являются лишь началом длительной проверки, а финальный отчёт планируют представить к июню 2027 года.

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