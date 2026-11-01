Единственная выездная служба помощи людям без жилья на юге Тасмании, Street 2 Home, заявила, что не успевает за растущим спросом. Команда из трёх сотрудников разыскивает людей, ночующих под открытым небом, в палатках или автомобилях, выясняет их потребности и помогает получить доступ к необходимым услугам, сообщает ABC News.

Команда из трёх сотрудников

В регионе, где без жилья находятся примерно 2,5 тысячи человек, команда Street 2 Home работает на полную мощность. Руководитель программы Крис Аллен отметил, что число людей, оказывающихся на улице, сейчас растёт быстрее, чем число тех, кому удаётся найти жильё.

По его словам, многие другие сервисы для бездомных доступны преимущественно онлайн, тогда как люди, ночующие под открытым небом, могут не иметь телефона, интернета или навыков для поиска помощи. Сотрудники Street 2 Home сопровождают людей при подаче заявлений на жильё и помогают им не пропускать назначенные встречи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сокращение работы из-за нехватки средств

Ранее программа работала по всей Тасмании, однако из-за нехватки финансирования её деятельность сузили до южной части штата. Подразделение на севере Тасмании закрыли в сентябре прошлого года, а на северо-западе — в июне этого года. В Street 2 Home заявили, что при дополнительном финансировании могли бы снова расширить работу на весь штат.

По состоянию на август время ожидания жилья в Тасмании достигало примерно 1,7 года. Согласно данным нового отчёта Университета Тасмании, в финансовом году, завершившемся в 2023 году, 944 жителя штата ночевали под открытым небом, когда впервые обратились в специализированные службы. Для 74% из них это был не первый такой опыт.

Рост бездомности

Число бездомных в Тасмании между 2016 и 2021 годами выросло на 45%. Соавтор отчёта, директор Homelessness Australia Кэтрин Робинсон подчеркнула, что проблема может быть масштабнее, поскольку бездомность часто остаётся незаметной. Среди факторов в отчёте названы нехватка доступного жилья и мест в приютах, а также психические расстройства. Авторы рекомендовали увеличить ресурсы служб, число приютов и теснее интегрировать помощь в сфере психического здоровья в работу с бездомными.

Читай нас в