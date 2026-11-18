Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) согласилась заплатить частному подрядчику CSI Aviation до 305,7 млн долларов по контракту без конкурентного отбора. В сентябре служба также изменила действующее соглашение, добавив программу Федерального управления гражданской авиации США LADD, которая позволяет скрывать самолеты из части публичных сервисов отслеживания полетов, сообщает The Guardian.

Программа LADD позволяет владельцам и операторам самолетов ограничивать отображение данных о воздушных судах на платформах, использующих данные FAA, в частности FlightAware и Flightradar24. При этом самолеты продолжают передавать данные о местоположении, а некоторые другие трекеры могут показывать их на основе собранных пользователями ADS-B-сигналов.

Новые контракты с CSI Aviation

31 октября ICE также оформила у CSI Aviation заказ на сумму до 1,28 млрд долларов, чтобы еще год обеспечивать чартерные рейсы. В рамках этого соглашения сотрудники подрядчика должны составлять списки людей, перевозимых депортационными и трансферными рейсами.

Согласно инструкции ICE по воздушным операциям за 2023 год, подготовка пассажирских манифестов входила в обязанности сотрудников службы. В первоначальных условиях соглашения, опубликованных Министерством внутренней безопасности США в 2025 году, также указывалось, что правительство должно передавать CSI готовый список пассажиров до вылета.

Контракт на кадровое обеспечение предусматривает до 140 координаторов полетов в местных офисах ICE и авиационных центрах, которые будут работать 18 часов в сутки семь дней в неделю. В документе, подписанном 16 июля руководителем контрактного направления ICE Альбертом Дейнтоном, CSI назвали единственным поставщиком, способным предоставить такие услуги благодаря ее собственным системам отслеживания рейсов и управления манифестами. С учетом опций соглашение будет действовать до марта 2029 года.

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Ограничения для трекеров

Представительница проекта ICE Flight Monitor правозащитной организации Human Rights First Фетайн Седдигзаде заявила, что с конца сентября самолеты ICE Air, ранее видимые по бортовым номерам, стали скрытыми на FlightAware и Flightradar24. По ее словам, по состоянию на 5 ноября большинство рейсов ICE также перестало отслеживаться по позывным.

Эксперт OpenSky Network Мартин Штромайер отметил, что LADD не скрывает самолеты от платформ, которые не используют данные FAA и полагаются на собранные пользователями ADS-B-данные. Однако Седдигзаде сказала, что такой мониторинг стал значительно сложнее: ее проект отслеживает более 70 рейсов ICE в день, или более 2 тыс. рейсов ежемесячно.

Споры вокруг соглашений

Заказ на 1,28 млрд долларов оформлен в рамках рамочного соглашения 2024 года, на которое ICE получила семь заявок. В то же время кадровый контракт на 305,7 млн долларов, как следует из закупочных записей, не был конкурентным. Без конкурса ICE также оформила заказ на рейсы на 562 млн долларов в феврале 2025 года, по данным издания.

CSI Aviation является ответчиком по иску о ее роли в рейсах, которыми венесуэльских мужчин в марте 2025 года доставили в тюрьму в Сальвадоре. Компания попросила суд отклонить иск и передать его в Техас, заявив, что именно ICE, а не CSI, определяла, кого сажать в самолеты.

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