Службы крови в Великобритании выступили со срочным призывом заполнить 150 тысяч записей на донацию в ближайшие недели. Это должно помочь Национальной службе здравоохранения Великобритании обеспечить больницы запасами крови в период зимнего роста спроса, сообщает The Guardian.

Запасы отдельных групп сократились

По словам чиновников, резервы некоторых групп крови составляют лишь половину от необходимого уровня. Речь, в частности, идет об O-отрицательной, B-отрицательной, O-положительной и RO-крови. Представителей темнокожих сообществ также призвали сдавать кровь, чтобы помочь в лечении пациентов с серповидноклеточной болезнью.

До Нового года системе здравоохранения необходимо привлекать около 5 тысяч доноров ежедневно — как тех, кто уже сдает кровь, так и новых добровольцев. Донорская кровь может храниться до 35 дней, а тромбоциты — только семь дней. По данным служб крови, одна донация занимает около часа и может спасти три жизни.

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Зима увеличивает спрос

Зимой люди чаще болеют простудой, гриппом и другими респираторными заболеваниями, из-за чего не могут сдавать кровь. В то же время пациентам с хроническими заболеваниями, в частности серповидноклеточной болезнью и раком, в этот период может потребоваться больше переливаний крови или тромбоцитов.

Ранее в этом месяце Шотландская национальная служба переливания крови впервые объявила янтарное предупреждение по группам крови O из-за беспрецедентно низких запасов. Причинами там назвали нехватку доноров и увеличение использования этих групп крови в последние месяцы. Медики также стремятся увеличить запасы плазмы, необходимой для производства лекарств людям с тяжелыми иммунными заболеваниями.

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