Количество смертей от рака шейки матки в мире может вырасти на 39,3% и достичь 522 тысяч в год к 2050 году. Такой прогноз содержит исследование Global Burden of Disease 2023, проведенное с участием ученых Национального университета Сингапура и Института измерения показателей здоровья Университета Вашингтона, сообщает News-Medical.

Исследователи проанализировали заболеваемость, смертность и потерю здоровья из-за рака шейки матки в 204 странах и территориях в 1990–2023 годах, а также составили прогноз до 2050 года. Результаты опубликовали в журнале Nature Medicine.

Прогноз до 2050 года

По оценке авторов, в 2023 году рак шейки матки развился у 887 тысяч женщин в мире, а 369 тысяч умерли от этой болезни. Ожидается, что к 2050 году ежегодное количество новых случаев вырастет на 20,2% — до 1,08 миллиона.

В то же время стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости и смертности, согласно прогнозу, будут снижаться. Однако абсолютное количество случаев и смертей будет увеличиваться из-за роста и старения населения.

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Самые высокие показатели в Африке к югу от Сахары

В 2023 году стандартизированный по возрасту уровень заболеваемости в странах Африки к югу от Сахары составлял 55,9 случая на 100 тысяч женщин, тогда как в регионах с высоким уровнем доходов — 12,8 случая. Самые высокие национальные показатели зафиксировали в Эсватини — 157,6 случая на 100 тысяч женщин, Малави — 135,9 и Замбии — 112,6.

На страны Африки к югу от Сахары пришлось наибольшее количество новых случаев среди крупных регионов — 241 тысяча. В Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании вместе оценили 208 тысяч новых случаев, в Южной Азии — 198 тысяч.

Авторы исследования подчеркивают, что рак шейки матки потенциально можно предотвратить благодаря вакцинации против вируса папилломы человека, регулярному скринингу и своевременному лечению предраковых изменений. За период 1990–2023 годов количество смертей от этой болезни в мире увеличилось на 71,6%.

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